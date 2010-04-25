Янукович доручив Азарову знизити ціну на пальне для Вічного вогню

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 1 травня опрацювати та вирішити питання щодо зниження ціни на пальне, яке використовується для функціонування Вічного вогню.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Разом з тим, керівникам центральної та місцевої влади доручено забезпечити запалення та належне функціонування Вічного вогню на військових меморіалах та біля пам`ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, а також в інших воєнних конфліктах, під час святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Згідно з дорученням глави держави, голова Ради міністрів Криму, голови обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, Міністерство палива та енергетики повинні до 5 травня вжити невідкладних заходів щодо впорядкування військових меморіалів та пам`ятників, біля яких розташовано Вічний вогонь.

Також до 5 травня мають бути проведені роботи з підведення пального, реконструкції та ремонту устаткування, що забезпечує функціонування Вічного вогню, та перевірки стану його безпеки.

Крім того, Президент звернув увагу на необхідність забезпечити використання заходів, пов`язаних із запаленням і функціонуванням Вічного вогню під час святкування 65-річчя Перемоги, для патріотичного виховання молоді. Йдеться також про важливість висвітлення зазначених заходів у ЗМІ.

Адміністрація Президента України має бути поінформована про проведену роботу до 14 травня.