Янукович каже, що він показав приклад усьому світу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців об’єднати зусилля для остаточного подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у його зверненні з приводу річниці Чорнобильської трагедії.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що 26 квітня 1986 року Україна пережила найбільшу техногенну аварію в світі на Чорнобильській АЕС.

За словами Президента, з того часу цей день перетворився на День скорботи за жертвами Чорнобильської трагедії та день перестороги щодо відповідального використання мирного атому. “Ми всі разом згадуємо і сумуємо за героями різних національностей, які пожертвували своїм життям задля майбутнього цивілізації. Вічна і світла їм пам`ять. Вони завжди залишаться в наших серцях”, - йдеться у зверненні.

Президент припускає, що, можливо, те, що Україна першою відчула і усвідомила небезпеку мирного атому, було однією з мотивацій відмови нашої держави добровільно від ядерної зброї. “Ми теж показали приклад світовому співтовариству, прийнявши нещодавно рішення про передачу першими залишків запасів високозбагаченого урану”, - підкреслює В.ЯНУКОВИЧ.

“Хочемо ми того чи ні, але енергетичне майбутнє України неможливе без атомної енергетики. Але насправді мирної та безпечної, враховуючи уроки Чорнобиля, за які ми заплатили дуже високу ціну. Досі від наслідків згубного радіоактивного опромінення потерпають понад два мільйони громадян, з яких - 498 тисяч – діти”, - зауважує глава держави.

Президент пообіцяв змінити підходи держави щодо надання допомоги "чорнобильцям". За його словами, наша економіка поступово одужує і буде знайдено фінансові ресурси для оптимізації комплексу заходів системи соціального захисту "чорнобильців”.