Ярослав Качинський вирішив йти на вибори Президента Польщі

Брат-близнюк трагічно загиблого Президента Польщі Леха Качинського та лідер найбільшої в країні опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав КАЧИНСЬКИЙ має намір взяти участь у позачергових виборах глави Польської держави.

Про це йдеться в його заяві, текст якої має УНІАН.

60-річний Я.КАЧИНСЬКИЙ назвав своїм обов’язком перед усіма жертвами катастрофи завершити розпочаті ними справи для кращого майбутнього Польщі.

«Трагічно перерване життя Президента Польщі, смерть патріотичної еліти Польщі означає для нас одне: ми повинні завершити їх місію. Ми зобов’язані це зробити для нашої Батьківщини Попри біль та жалобу, пам’ятаючи про їх втрату, маємо обов’язок виконати їх заповіт», - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

«Власне тому я вирішив взяти участь у виборах Президента Польщі», - наголосив він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ закликав до співпраці усіх, хто готовий продовжувати справу загиблого Президента.

«Будьмо разом. Для Польщі. Польща найважливішa», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, літак Президента Польщі Л.Качинського розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. На борту літака перебували 96 осіб. Ніхто не вижив.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.

Дострокові вибори Президента Польщі призначено на 20 червня 2010 року.