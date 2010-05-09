У Донецьку знову з'явилися прапори ліквідованої «Донецької республіки»

У Донецьку на центральній площі ім. Леніна знову з`явилися прапори забороненої організації «Донецька республіка».

Як передає кореспондент УНІАН, кілька молодих людей з прапорами «Донецька республіка» і прапором Російської Федерації роздавали георгіївські стрічки всім перехожим.

У Донецькій міськраді повідомили, що дозволи на будь-які дії членам ліквідованої громадської організації не давали.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2007 року Донецький окружний адміністративний суд заборонив діяльність організації «Донецька республіка». Донецьке СБУ 11 грудня 2007 року завершила розслідування і передала в прокуратуру кримінальну справу по звинуваченню трьох колишніх лідерів Донецької міської організації «Донецька республіка» - Олександра ЦУРКАНА, Андрія ПУРГІНА і Тетяни ДВОРЯДКІНОЇ - в сепаратизмі.

Прокуратурою були порушені кримінальні справи за ст. 109, ст. 110 і ст. 161 КК України («Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»; «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»; «Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності або ставлення до релігії»). Підставою для порушення кримінальної справи стали 18 друкарських листівок з антидержавницькими закликами.

21 січня 2010 року Апеляційний суд Донецької області направив кримінальну справу, порушену відносно засновників забороненої громадської організації «Донецька республіка» на додаткове розслідування.

Дане рішення базувалося на тому, що при розслідуванні кримінальної справи були допущені порушення. Запобіжний захід до обвинувачених залишили незмінним – «підписка про невиїзд».

У коментарі УНІАН, Т.ДВОРЯДКИІА тоді категорично заявляла, що організаторів «Донецької республіки» переслідують незаконно за політичними мотивами.

«Кримінальну справу я і мої соратники вважаємо сфабрикованою, сфальсифікованою за вказівкою Президента (Віктора ЮЩЕНКА – УНІАН). Винними ми себе, звісно, не визнаємо», - сказала Т. ДВОРЯДКІНА. Вона пояснила, що спочатку кримінальна справа відносно їхньої організації порушувалася за фактом розповсюдження 18 друкарських листівок, «хоча насправді були тільки 4 листівки, а походження інших невідомим».

Т.ДВОРЯДКІНА повідомила, що в двох листівках Донецької республіки» був представлений «проект адміністративно-територіальної реформи України по федераціях, але кордони країни ніде не були порушені». Вона показала одну з листівок з картою України, де зображалося це нове ділення на території (Донецька федеральна республіка (столиця – Донецьк), Новоросійська республіка (Одеса), Центральна Українська республіка (Київ), республіка Крим (Сімферополь) і федеральна республіка Галичина (Львів)). На третій листівці активісти їхньої організації поширювали заповіт отця Зосими (духовного наставника Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), в якому святий батько закликав: «Суворо тримайтеся Російської Православної Церкви і Святійшего Патріарха Московського і всієї Русі. У разі відходу України від Москви, яка б не була автокефалія – беззаконна або «законна» автоматично уривається зв`язок з митрополитом Київським».

Третя листівка, від розповсюдження якої не відмовляються організатори “Донецької республіки» містила, за їхніми словами, гімн організації. Віршовані рядки гімну «Донецької республіки» Т.ДВОРЯДКІНА процитувала напам`ять: «Вставай Донбас, билинний велетень; Адже твій характер з шпильок і троянд; Візьми всю силу матінки-землі і мир побачить твоє велетенське зростання; Відступати більше нікуди, так бувало не раз; Відродить нам Вітчизну відроджений Донбас».

На думку організаторів «Донецької республіки», їхні дії не підпадають під статті Кримінального кодексу України, тому вони і просили припинити дану справу, але суд виніс ухвалу відправити справу на додаткове розслідування, яке триває донині.