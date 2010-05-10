Чим займатиметься Народний комітет захисту України?

Сьогодні лідери та представники низки парламентських, позапарламентських партій, громадських організацій та відомі громадські діячі після підписання в Києві установчого акту про створення Народного комітету захисту України затвердили декларацію завдань новоутвореної організації.

Як передає кореспондент УНІАН, в документі зазначається, що, «зважаючи на небезпеку втрати державності та демократичних завоювань народу України… в умовах здійснюваного режимом ЯНУКОВИЧА широкомасштабного наступу на життєво важливі національні інтереси України, завдання комітету полягатимуть в організації всеукраїнського руху опору».

Як йдеться далі у декларації, завданнями Народного комітету захисту України будуть: захист суверенітету та територіальної цілісності України; відстоювання основоположних свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав; припинення антиукраїнської гуманітарної політики; відсіч будь-яким спробам становлення іноземного контролю над стратегічними підприємствами і галузями промисловості України; збереження євроатлантичного вибору України та її орієнтації на європейські цивілізаційні цінності.

Підписанти документа запевняють, що їхня боротьба «розгортатиметься виключно в правовому полі, визначеному Конституцією України, та базуватиметься на засадах відкритості, координації дій, рівноправного партнерства та відмови від взаємопоборювання».