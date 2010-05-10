Тимошенко: проти Януковича немає парламентських і конституційних шляхів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиція може розраховувати лише на підтримку громадськості, оскільки зараз немає ні парламентських, ні конституційних шляхів для відсторонення Віктора ЯНУКОВИЧА та його команди від влади.

Про це вона сказала сьогодні під час установчого засідання ініціативної групи зі створення Комітету захисту України, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Політичним шляхом ми сьогодні, на жаль, в парламенті чи десь на дебатах чи, можливо, через офіційні конституційні процедури імпічменту або розпуску парламенту – у нас сьогодні таких інструментів немає, і треба чесно це визнати. Тому що програні поки що всі битви, але я сподіваюсь, що не війна ця за Україну програна", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку лідера БЮТ, зараз існує єдиний шлях – шлях об`єднання в опозицію всіх народно-патріотичних політичних сил та громадських організацій, а також відновлення довіри суспільства до демократичних сил.

"Або ми повернемо довіру суспільства до всіх патріотичних демократичних національних сил, а це може відбутися тільки якщо ми запропонуємо суспільству нову якість. Нова якість – це об`єднання, відклавши в сторону всі амбіції. І друге – якщо ми зможемо на вулиці вивести тих людей, які готові сьогодні стояти за Україну не в кількості 10 тисяч, а якщо будуть стояти сотні тисяч – тоді влада буде зовсім по-іншому реагувати на всі претензії з боку української громади", - вважає вона.

"Поки ми всі будемо по кухнях розмовляти і кожен буде вибудовувати свою політичну силу, на жаль, результату буде чекати дуже і дуже важко", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.