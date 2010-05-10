Платіні: УЄФА не має плану "Б" через проблеми України

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ очікує, що чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбудеться, як і заплановано, в Україні та Польщі.

Про це він заявив в інтерв’ю Німецькій футбольній спілці, передає Deutsche Welle.

«Новий Президент (України Віктор ЯНУКОВИЧ) запевнив мене, що його країна вчасно виконає всі необхідні роботи з підготовки до Євро», - сказав М.ПЛАТІНІ.

Він підтвердив, що вважає головною проблемою затримку з будівництвом нового стадіону в Києві, де має пройти фінальний матч. «Уже давно існує рішення виконавчого комітету УЄФА про те, що без Києва в Україні не буде Чемпіонату Європи. Тоді ми будемо змушені щось придумати”, - сказав М.ПЛАТІНІ. Водночас він заперечив, що в УЄФА готуються до такого сценарію: «У нас немає плану «Б».

Відповідаючи на запитання, чи могла б Польща провести чемпіонат не в чотирьох, а в шести містах, М.ПЛАТІНІ відповів: «Звичайно, це був би варіант - визначити шість місць (проведення Євро-2012) у Польщі. Також, можливо, УЄФА б спитала в Німеччини чи Угорщини, чи хочуть або можуть вони надати два стадіони як запасний варіант. Але я хочу наголосити: про це ми зараз не думаємо. Ми віримо: Україна вчасно виконає всі роботи з підготовки, і Євро-2012 відбудеться своєчасно».