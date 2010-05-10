Комітет порятунку: пам'ятник "жертвам УПА" - провокація і допомога Кремлю

Луганський Народний комітет порятунку України вимагає від прокуратури області дати правову оцінку факту встановлення у Луганську 8 травня пам’ятника “жертвам ОУН-УПА”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Комітету.

В ній, зокрема, підкреслюється, що довкола законності процедури і місця встановлення пам’ятника точилися більш ніж дворічні суперечки через фактичну відсутність підстав для цього.

«Тільки з отриманням «регіоналами» та комуністами повноти влади, справа реставраторів сталінізму отримала своє завершення. Більше того, процедура відкриття пам’ятника стояла у плані заходів на офіційному сайті Луганської державної адміністрації, а у відкритті взяли участь віце-прем’єр України Віктор ТИХОНОВ, голова Луганської ОДА Валерій ГОЛЕНКО, Луганський міський голова Сергій КРАВЧЕНКО, голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ та депутат російської Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН. Для масовості заходу були зігнані держслужбовці та представники навчальних закладів», - йдеться у заяві.

Члени Луганського Комітету порятунку України вважають такі дії представників влади «виявом неповаги до українського народу, його історії та національної пам’яті, наругою над світлою пам’яттю героїв, які боролися за волю країни».

На їхню думку, відкриття такого пам’ятника «є провокацією, що спрямована на розкол суспільства, свідченням спотворення історії, спробою підіграти Кремлю в дискредитації українського визвольного руху».

Вони також засудили практику реставрації сталінізму, «бо відкриття подібного пам’ятника стоїть в одному ряду з відкриттям пам’ятника Сталіну у Запоріжжі, встановленням десятків біл-бордів із зображенням Сталіна у такому таки Луганську».

Комітет порятунку вимагає від прокуратури Луганщини дати правову оцінку факту встановлення цього пам’ятника і винести протест.