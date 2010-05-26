Як зробити з ВР більш ефективний парламент?

До 20-ліття українського парламентаризму неурядова організація Лабораторія законодавчих ініціатив оприлюднила "Білу книгу" українського парламентаризму". У ній – концепція посилення ефективності Верховної Ради.

Провідним у запропонованих реформах голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут вважає прозорість роботи законодавців та посилення їхньої відповідальності та підзвітності виборцям. Для цього рекомендується запровадити відкриті виборчі списки політичних партій, обмежити депутатський імунітет за досвідом європейських країн та встановити правила поведінки депутатів під час ухвалення законів. За перехід до фракції іншої партії експерти рекомендують зробити депутата відповідальними перед виборцями.

Відновити підтримку парламенту суспільством, на думку Ігоря Когута, допоможе й встановлення незалежного контролю за витратами коштів, якого наразі немає взагалі. Заради ефективного законодавчого процесу експерти пропонують прозорий режим роботи парламентських комітетів та жорстке дотримання процедури ухвалення законів. За приклад Когут навів закон про подовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні, ухвалений без жодного розгляду парламентським комітетом.

Нинішню систему голосування експерт назвав такою, що провокує порушення Конституції. Замість неї пропонується встановити затоплені кнопки для голосування, які б утруднювали їхнє натискання іншими депутатами. А також розширити практику голосування простою більшістю голосів, аби стимулювати присутність всіх депутатів на засіданнях.

Лабораторія законодавчих ініціатив повідомила, що планує започаткувати "велику інформаційну кампанію за ефективну представницьку владу аби ця проблема стала актуальною не лише для експертів, а й для суспільства". Як зазначив Когут, депутати та політики не зацікавлені в будь-яких нових ідеях та реформах. Єдиним рушієм цих перетворень він вважає лише громадськість та пресу. За його словами, існує вже чимало рекомендацій з посилення ефективності парламенту, але на їхнє впровадження бракує політичної волі.

Німецька хвиля