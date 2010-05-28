Яценюк: питання мови відвертають увагу від реальності

Лідер партії «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає «чисто політичним піаром» рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я би порадив кримським депутатам уважно прочитати Конституцію АРК і Закон України «Про мови», де чорним по білому написано про статус російської мови», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, всім відомо, що 90% жителів Криму розмовляють російською мовою, і що російська мова має в автономії захищений статус.

«Будь-які питання щодо мови, щодо оцінки історії, мають одне завдання – відвернути увагу людей від реальної дійсності в Україні», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту змін» порадив кримським депутатам не займатися політичним піаром, а займатися реальними справами.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховна Рада Криму схвалила ряд постанов і звернень до Верховної Ради України, спрямованих на розширення сфери використання російської мови.

Депутати, зокрема, закликали парламент України прийняти закон «Про гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови та інших мов національних меншин», імплементувати Європейську хартію регіональних мов у повному обсязі, не приймати проекти законів, які порушують права громадян на використання російської мови.

Також парламент Криму прийняв постанову про порядок застосування статей Конституції автономії, в яких сказано, що російська мова використовується в регіоні при видачі паспортів, водійських посвідчень, свідоцтв про народження, шлюб/розлучення і смерть, при розміщенні інформації про товар на етикетках, в діловодстві, освіті, науці та інших сферах.

Кримські депутати також просять народних депутатів внести зміни до закону «Про кінематографію», відмінивши обов`язкову 30-процентну квоту демонстрації національних фільмів у кіно- і відеомережах України.