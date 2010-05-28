Шуфрич пояснив, чому нунсівці досі недоторкані

Депутати об`єктивно ставляться до подій у Верховній Раді 27 квітня.

Про це заявив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич в ефірі ТРК "Україна".

"Депутати самі мають дати оцінку тим звинуваченням, які пролунали. Ми бачимо, що розгляду подання в залі Верховної Ради немає, а це означає, що депутати об`єктивно ставляться до тих подій, які мали місце", - сказав він.

У свою чергу присутній в студії лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко заявив: "Депутати, які між собою щось не так роблять, хай розбираються у парламенті".

За його словами, або "цю тему треба закрити", або "судити всіх, і сина Януковича, і екс-начальника донецької міліції Малишева, і члена ОПУ Картавого Стельмашенка"

Як відомо, прокуратура Києва порушила кримінальну справу відносно НУНСівців Юрія Гримчака та Андрія Парубія у зв`язку з подіями, що відбулися в парламенті 27 квітня.

При цьому генпрокурор Олександр Медведько підтримав подання слідчого про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності цих депутатів.

Українська правда