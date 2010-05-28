Майора Мельниченка забрали в реанімацію: підозрюють отруєння

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ майор Микола МЕЛЬНИЧЕНКО 26 травня був терміново госпіталізований в реанімацію однієї зі столичних клінік.

Про це заявив його адвокат Павло СИЧОВ, повідомляє ТСН.ua.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО був доставлений до лікарні з сильними головними болями і високою температурою.

Попередній діагноз - мікроінсульт. М.МЕЛЬНИЧЕНКУ була зроблена пункція спинного мозку. Крововилив не підтвердився.

Медики припустили, що могло мати місце отруєння, і вчора М.МЕЛЬНИЧЕНКА перевели в інфекційне відділення тієї ж лікарні.

Лікарі оцінюють його стан як стабільний середньої тяжкості, збити температуру доки не вдавалося.

Як повідомлялося, раніше М.МЕЛЬНИЧЕНКО вже потрапляв на лікарняне ліжко. Так, в липні 2007 року йому діагностували інсульт (крововилив в мозок).

Він вважав, що це не випадково, і стверджував, що тодішній Президент Віктор ЮЩЕНКО “не хоче, щоб він дожив до суду над Леонідом КУЧМОЮ”.