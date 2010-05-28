Чому Медведєв затримував Зурабова: «почали хамити по повній програмі»

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що затримав відправку в Україну російського посла Михайла ЗУРАБОВА через те, що «почали хамити по повній програмі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з активом російської партії влади «Єдина Росія».

«Ще якийсь час тому ситуація була дуже й дуже важкою. Я з великою душевною напругою минулого року приймав рішення, щоб затримати посла РФ, не відправляючи його в Україну», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Це неприємна річ. Якщо хтось думав, що це виламування рук або демонстрація політичної мускулатури - нічого подібного. Україна це не держава, яка знаходиться за десятки тисяч кілометрів від Росії. Це близька нам держава, але ступінь деградації відносин був такий, що довелося це зробити. Почали хамити по повній програмі», - заявив він.

Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що зараз є всі шанси відновити відносини України і РФ, збудувати їх по-новому й вивести їх на новий рівень.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВА було призначено послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте через декілька днів після цього призначення Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ послання, в якому звинуватив його в проведенні антиросійського курсу й оголосив про рішення відтермінувати направлення посла до Києва.

17 січня 2010 року в Україні відбувся перший тур президентських виборів, і вже через два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником із розвитку торгово-економічних відносин із Україною.