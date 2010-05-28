Тимошенко вважає, що Янукович хоче вирішувати бізнес-проблеми в Межигір'ї

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у понеділок, 31 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір внести на розгляд Верховної Ради пакет законопроектів, спрямованих на підпорядкування Президенту судової вертикалі влади.

Як повідомляє офіційний сайтЮ.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Сумах.

"Сьогодні я приїхала сказати вам про те, що в понеділок ЯНУКОВИЧ буде остаточно вносити у Верховну Раду пакет так званої "правової реформи", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ви знаєте, що зараз залишається вся система правосуддя, яка і так у нас страждала всі ці роки від залежності адміністративної, від корупції, страждала від нечесності по відношенню до людей. Люди не могли знайти правди в системі правосуддя України", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: "Те, що пропонується сьогодні, не є реформою, це є ще більше взяття правосуддя під адміністративний ручний, кишеньковий контроль".

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що команда влади намагатиметься прийняти закони, зокрема, про надання Вищій ради юстиції права призначати суддів на адміністративні посади, водночас нагадавши, що більшість складу ВСЮ контролюється Президентом.

"Наступне, що планується зробити на наступному тижні сесійному, це, по суті справи, Верховний Суд ліквідувати. Ліквідувати не в чистому сенсі слова, а цим Законом Суд Верховний хочуть позбавити права розглядати взагалі справи у вигляді касаційного провадження або провадження по особливим процедурам", - додала вона.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, Президент має намір на законодавчому рівні переформатувати підхід до формування з`їзду суддів, який до прийняття "так званої "реформи правосуддя" по моделі ЯНУКОВИЧА" є найбільш незалежним органом в країні.

"Вони планують, щоб з’їзд суддів формувався так само через адміністративний ресурс Президента, а це значить, що з’їзд суддів вже не буде виконувати ту свою важливу функцію створення правосуддя в нашій державі", - попередила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Після цього будь-який політичний спір, будь-який спір по ключових бізнес-проблемах буде не судом розглядатися, а, по суті, в Межигір’ї у ЯНУКОВИЧА, покладаючись на його рівень інтелекту і на його дуже специфічне прийняття демократії і правосуддя", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.