Гриценко знає, кого треба залучити до ліквідації наслідків повеней

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО порадив міністру з надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ і міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ залучити інженерний батальйон «Тиса», створений Україною, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, для ліквідації наслідків повеней.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав в ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

За словами А.ГРИЦЕНКА, «з року в рік Україна потерпає від повеней і щоразу змушена витрачати колосальні кошти та зусилля на ліквідацію їхніх наслідків».

«Ні минулого, ні позаминулого року ніхто «Тису» не залучав, - зауважив екс-міністр оборони. – Хоча кожного року цей батальйон проходить військові навчання, усі чотири країни вкладають у це власні кошти».

Голова Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони відзначив, що нині «Тиса» діє лише на папері. «Саме тому у таких надзвичайних ситуаціях, які трапилися у Львові та на Закарпатті цього тижня, потрібно залучати цей міжнародний батальйон для допомоги рятувальникам і населенню», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

*** Створення міжнародного інженерного батальйону «Тиса» було ініційовано Україною у грудні 1998 року для цілей швидкого спільного військового реагування на загрози повеней, а також боротьбу з наслідками стихійних лих у країнах Карпатського регіону. Угода була підписана 15 листопада 2002 року в Будапешті головами генеральних штабів угорської, румунської армій, Збройних сил Словацької Республіки та України.

Основні завдання батальйону: евакуація людей, обладнання та майна, забезпечення технічного обслуговування та експлуатації гуманітарної допомоги, участь у відновленні доріг і гідротехнічних споруд, розчищення завалів, обладнання та будівництво тимчасових мостів і дренажних систем, регулювання течій річок, тимчасове постачання у постраждалі райони електроенергії, питної води тощо.