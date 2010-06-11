Українці протестують проти свавілля міліції (фото)

У 12 українських містах вчора відбулись акції протесту проти свавілля міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ініціативи “Відсіч”, у Києві більш як 500 осіб пішою ходою пройшли від станції метро “Лук’янівська” до Шевченківського райвідділу міліції, у якому загинув студент Ігор Індило.

“В рамках акції відбувся сидячий протест, під час якого учасники зобразили на асфальті контури людей, які стали жертвами міліцейського свавілля”, - повідомляють організатори.

У переданому агентству УНІАН прес-релізі підкреслюється, що майже три тижні минуло після загибелі І.Індила у Шевченківському райуправлінні міліції, а винних не покарано.

“Ігноруються не лише законні вимоги громадськості, а й наполягання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яка вважає смерть Ігоря вбивством і заявляє, що правоохоронці намагаються “зам`яти” цю справу”, - наголошують активісти. При цьому вони стверджують, що “міліція вперто продовжує застосовувати до людей репресивні методи”.

Серед іншого, вони нагадують як “у Харкові системно відбувається побиття бандитами правозахисників парку, міліція просто бездіяльно спостерігає за цим, а потім і сама долучається до провокацій і затримування людей”. Або, стверджують активісти, “у Кіровограді трьох хлопців кілька днів піддавали тортурам у міліцейському відділку”.

Крім того, заявляють вони, “представники силових структур незаконно перешкоджають проведенню мітингів і демонстрацій, професійній діяльності журналістів, перевищують службові повноваження, калічать і вбивають людей. Відтак, всупереч законам, правоохоронці діють лише в інтересах представників влади”.

У свою чергу влада, наголошують активісти, хоче відібрати у громадян право на мирні зібрання та свободу вираження думок, адже у Верховній Раді 17 червня відбудеться голосування одіозного законопроекту №2450, який може обмежити можливості громадян впливати на неправомірні дії влади, що спричинить ще більше свавілля представників щодо людей.

“Те, що відбувається зараз в країні, – це початок насадження поліцейського режиму. Свідченням того, що в країні все ж закони ще діють, буде чесний і відкритий розгляд справи про загибель Ігоря Індило”, - наголошують представники громадськості.

У своїх вимогах учасники акції зазначили, що органи прокуратури мають провести об’єктивне розслідування обставин загибелі І.Індила та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Крім того – притягнути до кримінальної відповідальності винних в побитті людей у Кіровограді та Харкові.

Від МВС України активісти вимагають звільнити керівництво Шевченківського райвідділу в м.Києві, а також провести переатестацію особового складу органів внутрішніх справ, “аби очистити лави міліції від садистів, які нехтують Конституцією та законами України”.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у кількох містах України, у тому числі й у Києві, біля Шевченківського райвідділу міліції, де за нез’ясованих обстав помер студент І.Індило, відбулася перша акція протесту проти свавілля міліції. В акції взяли участь студенти, які навчалися разом з померлим, а також представники громадських та партійних організацій.

Учасники акції поклали квіти і траурні вінки біля входу до райуправління міліції.

Довідка УНІАН. 26 травня телеканал “1+1” поінформував, що в одному із гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індило у районний відділ міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції наголосили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому у міліції спростували інформацію про те, що смерть студента настала внаслідок дій правоохоронців. «Швидку» студенту викликали у зв`язку з тим, що він одержав травму через перебування в алкогольному сп’янінні, проте «швидка» відмовилася госпіталізувати його, йшлося у повідомленні.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.