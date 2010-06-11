Україна не отримає кредит МВФ через рішення Стокгольмського арбітражу?
Експерт розглядає варіанти
Україна може не розраховувати на отримання від Міжнародного валютного фонду чергового траншу кредиту через рішення Стокгольмського суду, який зобов’язав НАК «Нафтогаз України» повернути компанії RosUkrEnergo більш як 12 млрд. куб. м газу.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі політолога Володимира ПОЛЯКОВА стосовно рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення RosUkrEnergo газу.
«Бюджетна дірка внаслідок рішення по RosUkrEnergo може сягати для України близько 5 млрд. доларів, що є співрозмірною із траншем МВФ. Тому Міжнародний валютний фонд навряд чи кредитуватиме економіку, де влада віддає 5 мільярдів спонсорам своєї виборчої кампанії, просто так і майже без боротьби. Тим більше що МВФ ставить жорсткі умови щодо зменшення дефіциту українського бюджету», - вважає експерт.
Разом із тим В.ПОЛЯКОВ припустив, що МВФ може порекомендувати українському уряду не передавати RosUkrEnergo газ.
«З іншого боку, на заваді планам оточення ЯНУКОВИЧА з передачі газу «Нафтогазом» структурі Дмитра ФІРТАША може стати той же МВФ, який поставить українській урядовій делегації досить жорсткі вимоги щодо неприпустимості фінансування подібних корупційних оборудок з держбюджету. Тим більше, що частина уряду АЗАРОВА, особливо фінансово-економічний блок, розраховує на кошти МВФ для здійснення анонсованих реформ», - підкреслив В.ПОЛЯКОВ.
За словами політолога, наразі команда Президента Віктора ЯНУКОВИЧА своїми діями стосовно RosUkrEnergo загрожує стратегічним інтересам держави, яка стає заручником зовнішніх гравців, у першу чергу Росії, якій внаслідок послаблення «Нафтогазу» та неотримання кредиту від МВФ буде легше взяти під контроль стратегічні галузі України.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, що належав RosUkrEnergo.
До того ж, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.
Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.
9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.