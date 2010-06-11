У Люксембурзі поцікавляться свободою слова в Україні

Євросоюз на засіданні Ради співробітництва з Україною підніме питання свободи ЗМІ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело у Єврокомісії.

“Питання свободи слова буде піднято”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що це питання буде обговорено у рамках традиційного діалогу між Україною та ЄС щодо стану демократії в Україні.

“У цьому діалозі немає нічого нового, і ми будемо обговорювати питання розвитку демократії не тому, що в Україні новий уряд”, - зауважив представник Єврокомісії

Серед інших тем, які обговорюватимуться на засіданні Ради співробітництва, співрозмовник назвав питання підготовки Угоди про асоціацію та її торговельної частини, а також питання скасування віз для українців. “У цьому питанні (скасування віз – УНІАН) є перспектива”, - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, засідання Ради співробітництва Україна-ЄС відбудеться у Люксембурзі 15 червня.