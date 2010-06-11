Азаров дозволив «згодовувати» Таміфлю хворим не лише на грип

Кабінет міністрів погодився на пропозицію Мінохоронздоров’я “щодо використання лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів, виділених у 2009 році для запобігання поширенню грипу, в тому числі типу АH1N1/Каліфорнія/... для надання медичної допомоги у разі інших захворювань”.

Відповідне розпорядження № 1190-р від 9 червня 2010 р. оприлюднене сьогодні на Урядовому порталі за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова. У документі також зазначено, що використання “медичних вантажів Тимошенко” у “нетрадиційний спосіб” можливе лише за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки та у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.