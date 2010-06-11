Могильов хоче персонально почути від журналістів, чого їм не вистачає

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ на виконання доручення Президента України щодо вивчення проблем, порушених громадським рухом "Стоп цензурі!", звертається до лідерів цієї журналістської організації з пропозицією відкритого діалогу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, А.МОГИЛЬОВ запропонував руху "Стоп цензурі!" з числа 500 його учасників визначити ініціативну групу у складі 5-10 осіб, якій би було делеговано повноваження представляти інтереси цієї організації на зустрічі з керівником Міністерства внутрішніх справ України.

У ДЗГ підкреслили, що спілкування міністра з представниками громадянського руху відбудеться у будь-який зручний час, запропонований журналістами, за попереднім погодженням.

На переконання А.МОГИЛЬОВА, тільки через діалог, пряме спілкування між представниками влади і громадськості можливо розв‘язати завдання, що турбують суспільство, знайти компромісні варіанти їхнього вирішення, врахувавши позиції всіх зацікавлених сторін.

"Міністр внутрішніх справ сподівається на відверту розмову з представниками громадського руху "Стоп цензурі!", під час якої буде детально окреслено основні шляхи вирішення назрілих проблем, що в однаковій мірі турбують як представників засобів масової інформації, громадськості, так і органів влади", - наголосили в ДЗГ МВС України.