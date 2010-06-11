Донецький суд залишив Олексію Бересту звання «Герой України»

Сьогодні Донецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову про скасування й визнання недійсним указу Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння Олексію Бересту, який брав участь у встановленні прапора над Рейхстагом у 1945 році, звання «Героя України».

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання голова колегії суддів Владислав ЧУЧКО оголосив, що на засідання не з`явився позивач Артур ШЕВЦОВ, який є активістом Донецької організації ВО «Свобода», проте з`явилися його представники – голова Харківської облорганізації ВО «Свобода» адвокат Ігор ШВАЙКА і голова Луганської облорганізації ВО «Свобода» Дмитро СНЄГІРЬОВ. До суду також не з`явилися представники відповідача – Президента України, а також дочка О.Береста Ірина БЕРЕСТ, яка проживає в м. Ростов-на-Дону (Російська Федерація). Суддя В.ЧУЧКО уточнив, що всі сторони процесу були належним чином поінформовані про дату засідання, а представники Президента надіслали до суду листа, в якому погодилися, щоб справа розглядалася без їхньої присутності.

Представники позивача заявили суду заперечення. Вони вважають, що дочка О.Береста була поінформована про дату судового засідання неналежним чином, оскільки з матеріалів справи неясно, чи одержала вона телефонограму із суду. Вони також вважають, що глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН не мав законних підстав затверджувати кандидатури Ольги ЧЕТВЕРИКОВОЇ і Олени ЛУКАШ як представників Президента в суді у даній справі. Проте суд ці претензії залишив без задоволення.

Суддя В.ЧУЧКО оголосив деякі матеріали справи щодо присвоєння О.Бересту звання Героя України, зокрема, статут про порядок присвоєння звання, клопотання народного депутата Володимира ЯВОРІВСЬКОГО про нагородження О.Береста тощо.

Сторона позивача звернула увагу суду, що в матеріалах справи немає представлення О.Береста до звання Героя України, що є обов`язковим у процедурі нагородження. Проте суд залишив без задоволення й ці вимоги.

Суд перейшов до дебатів, у ході яких представники позивача попросили суд задовольнити їхню вимогу: визнати указ Президента України про присвоєння звання Герой України О.Бересту незаконним і скасувати на тій підставі, що це звання присвоюється лише громадянам України, проте нагороджений загинув у 1970 році, тобто громадянином України ніколи не був.

Після наради суд оголосив своє рішення: повністю відмовити А.ШЕВЦОВУ в задоволенні позову. У рішенні суду наголошується, що оскільки позивач пропустив річний термін звернення до адміністративного суду, а представник відповідача наполягає на відмові в позові на цій підставі, «суд прийшов до висновку, що позовні вимоги позивача не підлягають задоволенню».

Суд також нагадав, що це рішення може бути оскаржено в 10-денний термін і оголосив про закриття засідання.

Коментуючи для журналістів рішення суду, адвокат І.ШВАЙКА заявив, що позивача воно не задовольняє. «Ми не одержали відповідь на головні запитання, з якими виходили: чи є Олексій Берест громадянином України чи ні?», - сказав адвокат.

При цьому він додав, що таке рішення суду «відповідно стосується Степана Бандери – є він громадянином України чи ні?».

«Суд, на жаль, не дав відповіді на це головне запитання, підійшов до цієї справи суто формально, спростував за терміном подачі позову», - вважає І.ШВАЙКА.

Він підкреслив, що сторона позивача обов`язково подасть апеляцію на це рішення.

«Я вважаю, що нашу апеляцію буде задоволено», - зазначив адвокат.

Довідка УНІАН. Донецький окружний адміністративний суд 20 травня 2010 року прийняв до провадження позов про скасування й визнання недійсним указу Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння О.Бересту, який брав участь у вставленні прапора над Рейхстагом у 1945 році, звання Героя України. Позов 6 квітня 2010 року подав студент А.ШЕВЦОВ, який є активістом Донецького відділення ВО «Свобода». Позивач наполягав на тому, що Президент України не мав права присвоювати О.Бересту звання Героя України, оскільки той не був громадянином України. Водночас, А.ШЕВЦОВ заявляв, що претензій до О.Береста не має й подав цей позов «для встановлення конституційного порядку».