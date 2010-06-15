Охорона Януковича повалила журналіста на землю

Охорона Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала тележурналісту СТБ Сергію АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “Агро-2010”, у якій брав участь Президент України.

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Як розповів УНІАН сам С.АНДРУШКО, співробітники Управління державної охорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом України, який оглядав експозицію виставки «Агро-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

За словами журналіста, після брифінгу він намагався пройти за супроводжуючими главу держави, проте був зупинений співробітником УДО. Журналіст попросив охоронця представитися, проте той цього не зробив. Після чого журналіст дістав свій мобільний телефон, включив відеозйомку і попросив співробітника держохорони пояснити, у зв`язку з чим його не пропускають.

Після цього співробітники УДО застосували щодо журналіста прийоми захоплення і повалили його на землю, розповів С.АНДРУШКО.