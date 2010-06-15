Ляпіна каже, що Єхануров даремно «записує» її в коаліцію

Народний депутат від НУ-НС, член групи «За Україну!» Ксенія ЛЯПІНА не бачить можливості, аби фракція НУ-НС найближчим часом ухвалила рішення про входження до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам, коментуючи заяву члена партії «Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА щодо можливості входження нашоукраїнців до складу коаліції замість депутатів від КПУ.

К.ЛЯПІНА зауважила, що таку заяву Ю.ЄХАНУРОВА мають коментувати самі нашоукраїнці, «але що стосується фракції, то я можу сказати, що не було і не буде у найближчій перспективі ніякої можливості фракції НУ-НС вести будь-які переговори з провладною коаліцією в будь-якому форматі».

За словами К.ЛЯПІНОЇ, причиною цього є той факт, що основу коаліції складає фракція Партії регіонів, з якою у НУ-НС є великі розбіжності. «Тому фракція не буде вести такі переговори і ні в яку коаліцію з «регіонами» входити не буде», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, керівник Київської міської організації партії "Наша Україна" Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що парламентська фракція НУ-НС восени може вступити до коаліції з Партією регіонів без комуністів.

В інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 109 від 15 червня) він сказав: "Якщо вдасться домовитися всередині фракції НУ-НС про відновлення реальної роботи, то восени можна порушувати питання про входження до коаліції і виведення звідти комуністів".