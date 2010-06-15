Шкіль заявляє, що Ющенко минулої п'ятниці був у Януковича в «Межигір’ї»

Лідер партії «Наша Україна», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО і нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ ведуть переговори про створення коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За словами депутата, заява найближчого соратника В.ЮЩЕНКА Юрія ЄХАНУРОВА про готовність входження фракції НУ-НС до складу коаліції із Партією регіонів викликала у нього «культурологічний шок».

«ЮЩЕНКО готовий укладати черговий союз із ЯНУКОВИЧЕМ після ганебної здачі флоту та Севастополя росіянам, брутального бліц-кригу проти української мови та культури, плюндрування історичної пам’яті нашої нації (зокрема, задавалося б такого близького питання ЮЩЕНКУ, як заперечення факту геноциду українського народу), нищення свободи слова та інших численних злочинних діянь по відношенню до інтересів українського народу. Такі наміри екс-Президента свідчать про відсутність у нього здорового політичного глузду та повну безпринципність», - зазначив А.ШКІЛЬ.

На думку депутата, ще недавно В.ЮЩЕНКО «розчищав» В.ЯНУКОВИЧУ дорогу до президентства, і, вочевидь, «тепер він не розуміє, чому за такі видатні заслуги йому не дісталося владного пирога».

За даними А.ШКІЛЯ, В.ЮЩЕНКО минулої п’ятниці відвідав В.ЯНУКОВИЧА у резиденції «Межигір’я», де обговорив питання створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 109 від 15 червня) керівник Київської міської організації партії "Наша Україна" Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що парламентська фракція НУ-НС восени може вступити до коаліції з Партією регіонів без комуністів.

"Якщо вдасться домовитися всередині фракції НУ-НС про відновлення реальної роботи, то восени можна порушувати питання про входження до коаліції і виведення звідти комуністів", - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевнив, що нині не йдеться про зміну формату коаліції.