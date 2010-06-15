Шеф СБУ: на Афоні Янукович вночі молився, а вдень вирішував справи

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що, перебуваючи в червні на горі Афон у Греції, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вирішував державні завдання.

Про це голова СБУ заявив в інтерв`ю «Українській правді».

«Я був присутній на зустрічі Президента України з Президентом Греції. Після цього ми були на святій горі Афон. І хочу вас запевнити, що всі дії Президента й зустрічі, що відбувалися на горі Афон, були дуже корисні й дуже необхідні державі Україна», - підкреслив голова СБУ, додавши: «І сказати, що це була прогулянка - це не просто богохульство, а в прямому розумінні неправда».

На уточнююче запитання: «Які державні завдання ЯНУКОВИЧ вирішував на горі Афон?», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відповів: «Я сподіваюся, ви розумієте ступінь впливовості місцевої духовної еліти, настоятелів монастирів на політичні процеси, що відбуваються. Сподіваюся, ступінь впливу зрозумілий? І обговорювали ми виключно державні проблеми, обговорювали питання розвитку православ`я».

"Все одно не зрозуміло, шо, крім питань особистого життя, вирішував Віктор Янукович на Афоні, - не заспокоювався кореспондент. - "До особистого життя я міг би віднести чотири години нічної молитви, - заявив Хорошковський. Решта часу - це були офіційні зустрічі президента з духовними лідерами монастирів..."

На репліку про те, що в Україні церква відокремлена від держави, і Президент «ніякого відношення до цього не має!», голова СБУ відповів журналістам: «Церква відокремлена від держави, але церква й держава завжди йдуть поряд. Ви часто переходите межу. Я б вважав, що нам треба всім бути дещо стриманішими. Я вже сказав, що ви руйнуєте підвалини, засади державності - ви дійсно це робите».

К личной жизни я бы мог отнести четыре часа молитвы ночью. Все остальное время - это были официальные встречи

Нагадаємо, В.ЯНУКОВИЧ 6-7 червня перебував у Греції з візитом. Газета «Сегодня» 7 червня зазначила: «Вихідні Віктор ЯНУКОВИЧ провів у охопленій кризою Греції. Він зустрівся з Президентом країни Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ. Про підписання якихсось домовленостей не повідомляється. Напевно, головною метою поїздки ЯНУКОВИЧА до Греції було сходження на гору Афон, для чого після зустрічі з ПАПУЛЬЯСОМ Президент відправився до міста Салоніки...». За інформацією видання, В.ЯНУКОВИЧ «регулярно відвідує святу для православних гору - він був там і напередодні виборів-2004, і під час передвиборної кампанії-2010. В останній візит у жовтні 2009 р. тоді ще кандидату в президенти старці з Афонського монастиря подарували чорний браслет-оберіг, який він носить на правій руці й обіцяє не знімати все життя».