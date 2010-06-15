Охорона Януковича попросила вибачення у журналіста

Управління державної охорони вибачилося перед журналістом телеканалу СТБ Сергієм АНДРУШКОМ.

"УДО висловлює жаль за непорозуміння, яке мало місце між працівниками правоохоронних органів та журналістом телеканалу СТБ Сергієм АНДРУШКОМ під час проведення охоронних заходів у рамках відвідання президентом Міжнародної агропромислової виставки "АГРО-2010", - цитує «Українська правда» повідомлення УДО.

УДО приносить вибачення журналісту "за невиправдане застосування сили правоохоронцями".

УДО також обіцяє провести "детальне внутрішнє розслідування з метою встановлення правомірності цих дій та притягнення до відповідальності винних", а також вжити "всіх можливих заходів для недопущення їх у подальшому".

"Сподіваємося на розуміння журналістами специфіки охоронних заходів за участі перших осіб держави. Діяльність УДО завжди спрямована на сприяння журналістам у здійсненні їхньої професійної діяльності при висвітленні заходів за участі перших осіб держави. УДО з повагою ставиться до роботи представників ЗМІ, вважає свободу слова невід`ємним принципом української демократії", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, охорона Віктора ЯНУКОВИЧА перешкоджала тележурналісту СТБ С.АНДРУШКУ вести репортаж з виставки “АГРО-2010”, у якій брав участь Президент України.

Як розповів сам С.АНДРУШКО, співробітники Управління державної охорони повалили журналіста на підлогу, коли він намагався пройти за Президентом України, який оглядав експозицію виставки «АГРО-2010» після проведеного ним короткого брифінгу.

За словами журналіста, після брифінгу він намагався пройти за супроводжуючими главу держави, проте був зупинений співробітником УДО. Журналіст попросив охоронця представитися, проте той цього не зробив. Після чого журналіст дістав свій мобільний телефон, включив відеозйомку і попросив співробітника держохорони пояснити, у зв`язку з чим його не пропускають.

Після цього співробітники УДО повалили його на підлогу, розповів С.АНДРУШКО.