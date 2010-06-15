Хорошковський обіцяє піти, якщо його хтось зловить на брехні

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ обіцяє піти з посади, якщо хтось доведе, що він і далі керує телеканалом «Інтер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з журналістами, які представляють рух «Стоп цензурі!».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що після того, як обійняв посаду керівника СБУ, він відповідно до законодавства передав усю свою власність в управління іншим особам і таким чином сьогодні не має жодного відношення до телеканалу «Інтер».

«Я не займаюсь телеканалом «Інтер» взагалі, я не керую телеканалом «Інтер», я там навіть не буваю», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він додав: «Я заявляю: якщо мене хтось зловить на брехні, я готовий піти з державної посади».