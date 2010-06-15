Хорошковський обіцяє піти, якщо його хтось зловить на брехні
17:29, 15 червня 2010Політика
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Голова СБУ зустрівся з журналістами
Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ обіцяє піти з посади, якщо хтось доведе, що він і далі керує телеканалом «Інтер».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з журналістами, які представляють рух «Стоп цензурі!».
В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що після того, як обійняв посаду керівника СБУ, він відповідно до законодавства передав усю свою власність в управління іншим особам і таким чином сьогодні не має жодного відношення до телеканалу «Інтер».
«Я не займаюсь телеканалом «Інтер» взагалі, я не керую телеканалом «Інтер», я там навіть не буваю», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
При цьому він додав: «Я заявляю: якщо мене хтось зловить на брехні, я готовий піти з державної посади».
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