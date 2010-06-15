Тимошенко просить українців злякатися разом з нею

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, що жодні репресії не зупинять її у боротьбі за повернення України на демократичний шлях розвитку. Про це вона заявила на прес-конференції в Чернівцях, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"В.ЯНУКОВИЧ і його оточення першими, кого будуть з політиків вбивати політично, – це мене. Не вдасться політично – ви знаєте, що це за мафія. Вони будуть інші засоби застосовувати", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що за таких умов неприпустимо бути слабкими перед загрозами, які несе Україні влада ЯНУКОВИЧА. "Я готова проходити цей шлях", - додала політик.

"Чесно вам скажу, за весь час свого перебування в політиці мені, можливо, в перший раз справді страшно за країну. Коли я дивлюсь, що робиться, коли я дивлюсь, які кроки проходить країна, коли я дивлюсь, які плани має В.ЯНУКОВИЧ і його оточення, мені, можливо, в перший раз страшно", - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила В.ЯНУКОВИЧА, що її не лякає порушення кримінальних справ і це не змусить її залишити разом з родиною країну. "Я просто хочу запевнити В.ЯНУКОВИЧА і всю його мафію, що, по-перше, я з країни нікуди не поїду. Вони зараз намагаються безкінечними кримінальними справами штовхнути мене до виїзду з країни, щоб я злякалась, щоб я зібрала родину і кудись поїхала", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що "в’язниця не позбавляє людину свободи". "Вона, можливо, позбавить пересування, але якщо вони думають, що можна забрати і позбавити людину свободи, то вони дуже і дуже помиляються. Люди, справжні політики навіть за ґратами залишаються вільними", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що загроза політичних репресій нависає також і над членами її політичної команди. "Мені страшно за мою команду, яку сьогодні затягали по прокуратурах, мені страшно за дружин наших депутатів, за чоловіків наших депутатів, мені страшно за їхніх дітей, за їх онуків, тому що сьогодні репресивна машина включена на повну потужність", - констатувала вона.

"Мені страшно, що в Україні відроджується не просто авторитаризм, а, знаєте, асфальтовий каток диктатури. І я хочу, щоб ми всі разом з вами трошечки, вибачте, злякалися, тому що іноді наша така українська легковажність українських політиків, у тому числі демократичного національного патріотичного сектору, просто призводить до того, що відбуваються рімейки диктатури. Я не хочу, щоб це було", - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.