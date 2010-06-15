Хорошковський здивований, що влада «рекомендує» ЗМІ їхню політику

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ вважає, що менеджерам топ-каналів ніхто не диктує редакційну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав під час зустрічі з журналістами, що представляють рух «Стоп цензурі!».

Журналісти повідомили голову СБУ про те, що в Україні нібито регулярно проходять зустрічі менеджменту провідних каналів з представниками влади, і на цих зустрічах представники ЗМІ одержують рекомендації, що стосуються редакційної політики, зокрема й від російських політтехнологів.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, він здивований цим повідомленням.

Голова СБУ переконаний, що чиновники, і тим паче російські політтехнологи, не можуть диктувати каналам умови роботи.

Серед іншого журналісти просили В.ХОРОШКОВСЬКОГО перевірити інформацію про те, що громадянин іноземної держави політтехнолог Ігор ШУВАЛОВ нібито керує інформаційною політикою на телеканалі «Інтер».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що він нічого не знає про це, але в той же час високий оцінив професіоналізм І.ШУВАЛОВА і попросив не демонізувати його. Він підкреслив, що кожна комерційна структура має право самостійно вирішувати з ким їй співробітничати.

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, СБУ може тільки перевірити, чи законно іноземець перебуває на території України і чи має дозвіл на роботу.