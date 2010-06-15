Тимошенко вже знає, скільки грошей осяде в кишенях оточення Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що уряд Миколи АЗАРОВА скасував необхідність проведення тендерів із закупівлі робіт та послуг щодо підготовки до проведення Євро-2012 через намір передати бюджетні кошти наближеним приватним структурам.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на прес-конференції в Чернівцях.

"Те, що всі тендери прибрані із залученням підрядників для об’єктів Євро, говорить про те, що з 17 мільярдів гривень половина осяде в кишенях приватних структур, які наближені до ЯНУКОВИЧА", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

На її думку, ще одним доказом підтвердження цього є факт виділення з державного бюджету обсягу фінансових ресурсів, який перевищує вартість робіт та послуг.

"17 мільярдів гривень – вдвічі більше, ніж потрібно, виділили на добудову окремих об’єктів до Євро. Я можу стверджувати, що потрібно на добудову об’єктів Євро у 2010 році вдвічі менше грошей, оскільки з 2009 року розцінки тільки впали, а не підвищилися", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.