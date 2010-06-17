Литвин не голосуватиме за позаблоковий статус України?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що не є прихильником законодавчого закріплення позаблокового статусу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час зустрічі у рамках офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина з головою Комітету Бундестагу у справах ЄС Гунтером КРІХБАУМОМ і членами комітету.

В.ЛИТВИН, зокрема, повідомив про підготовку до розгляду у другому читанні законопроекту про основи внутрішньої та зовнішньої політики України. «Проект цього закону запропонував Президент України, але на виході документ стане результатом роботи парламенту - тобто основні напрямки зовнішньої політики країни визначатиме Верховна Рада», - сказав він.

Керівник українського парламенту зауважив, що «червоною ниткою» у цьому документі буде визначено курс України до європейської спільноти. «Тим паче, що це те питання, яке об`єднує суспільство і не викликає розбіжностей в українському політикумі», - додав він.

Торкаючись питання щодо вступу України до НАТО, В.ЛИТВИН сказав, що законопроектом пропонується закріпити позаблоковий статус України. Разом з тим, В.ЛИТВИН зазначив, що він «не є прихильником такого положення, бо з часом настрої в українському суспільстві та реалії в світі можуть змінитися, а ми будемо зв`язані законодавчим приписом».

Він також наголосив на важливості забезпечення подальшого розвитку парламентаризму в нашій державі, зазначивши: «Якщо в Україні не буде дієздатного парламенту, не буде демократичної України».

При цьому найважливішими завданнями парламенту голова Верховної Ради назвав збереження в країні спокою та демократичних надбань і сприяння цивілізованому вирішенню питань власності, і висловив думку, що для успішної реалізації цих завдань вкрай важливо «отримати чіткі імпульси з боку європейської спільноти, які б демонстрували політику заохочення України». «Сьогодні той момент, коли Євросоюз і Німеччина як один із вагомих членів ЄС мають продемонструвати політику заохочення відносно України. Якби такий політичний сигнал прозвучав з боку Бундестагу, це було б вкрай важливо для нашої країни», - підкреслив він.

В.ЛИТВИН висловив сподівання на підтримку з боку Німеччини та її парламенту у питанні підписання угод про асоціацію та вільну торгівлю, а також затвердження плану дій щодо безвізового режиму між ЄС та Україною.

На запитання Г.КРІХБАУМА щодо шляхів зменшення існуючих протиріч між Заходом і Сходом України В.ЛИТВИН зауважив: «Ця проблема активно педалюється українськими політиками, щоб отримати більше електорату у свою сферу впливу. Тому вони нав`язують людям такі чутливі теми, як відносини з Росією, перспективи вступу до НАТО та мовне питання». «Але якщо подивитися на пріоритетність проблем, які хвилюють українських громадян, то названі питання перебувають у третьому десятку. На перше місце люди ставлять роботу, зарплату, пенсії, охорону здоров`я, боротьбу з корупцією, роботу судів та дієвість влади, - зазначив він. - Країна буде об`єднана, коли буде працювати, а насамперед коли працюватиме влада і політики».

Під час обговорення питання щодо відносин між Україною і Росією німецькі парламентарії погодилися з думкою В.ЛИТВИНА, що у разі, якщо Україна не матиме передбачуваних та конструктивних відносин з Росією, вона не буде стабільною країною, то стабільною і спокійною не буде й Європа. Українська влада, наголосив В.ЛИТВИН, має «твердий намір вибудовувати цивілізовані відносини з Росією», але вони, за його словами, мають будуватися на тих принципах рівноправного партнерства, які діють в ЄС.

Г.КРІХБАУМ, у свою чергу, заявив, що Німеччина зацікавлена у тому, «аби на зовнішньому кордоні ЄС не було «нерівних» місць». Голова комітету Бундестагу повідомив, що він з колегами запланував відвідати Україну з візитом у листопаді. «Ми тримаємо кулаки за Вас у Вашій нелегкій роботі як голови Верховної Ради, і надаватимемо підтримку Вашій країні в ході економічних та політичних реформ, а також у ході підготовки до Євро-2012», - сказав він, звертаючись до В.ЛИТВИНА, йдеться у повідомленні.