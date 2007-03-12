Зміни до закону про Нацбанк не можуть бути підписані, тому що...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, прийнятий Верховною Радою України 23 лютого після повторного розгляду закон не може бути підписаний, виходячи з такого:

попередньою редакцією цього закону від 21 грудня 2006 року передбачались, зокрема, нові вимоги, що висуваються до осіб, які можуть бути членами Ради Національного банку України, у зв`язку з чим частина друга статті 10 Закону України «Про Національний банк України» викладалася в новій редакції. Не заперечуючи проти цього, Президент запропонував доповнити перелік ще й вимогою щодо неможливості зайняття особою посади члена Ради Національного банку України за наявності представницького мандата.

Проте Верховна Рада України під час повторного розгляду закону не тільки не врахувала цю пропозицію Президента, але взагалі виключила із закону положення, яким встановлювалися нові вимоги до осіб, які можуть бути членами Ради Національного банку України.

Враховуючи значення Ради Національного банку України як керівного органу Національного банку України, який відповідно до статті 100 Конституції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням, з метою посилення незалежності Ради Президент вважав би за доцільне доповнити закон положенням, яким установлюються додаткові вимоги до осіб, які можуть бути членами Ради Національного банку України, передбачивши, зокрема, обов`язковість вищої юридичної освіти або наукового ступеня у галузі права і при цьому досвіду відповідної роботи, а також неможливість зайняття особою посади члена Ради Національного банку України за наявності в неї представницького мандата, що відповідатиме нормі частини третьої статті 78 Конституції України.

Тому В.ЮЩЕНКО пропонує наступне: «Членом Ради Національного банку України може бути громадянин України, який має вищу економічну, фінансову або юридичну освіту або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів та/або права і при цьому має досвід роботи не менше п`яти років в органі законодавчої влади та/або на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та правової політики, в банківській установі, чи досвід наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також не має представницького мандата».

Представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради представник Президента України у ВР Роман ЗВАРИЧ.