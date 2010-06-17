Політологи підозрюють, що Тігіпко в Кабміні нічого не вирішує

Політологи сходяться на думці, що віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО не впливає на рішення Кабінету міністрів України і може покинути урядову команду.

Про це експерти заявили сайту “Політична думка”, відповідаючи на запитання: “Наскільки виправданим був похід до влади Сергія ТІГІПКА? Понад сто днів його діяльності в команді ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА - що вони дали особисто ТІГІПКУ і що йому вдалося реалізувати в цій команді з обіцяних ним передвиборчих гасел і зробити для країни?».

Науковий директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій ГАРАНЬ вважає, що С.ТІГІПКО “не має важелів впливу, аби впливати на економічну політику, отже, його перебування там абсолютно невиправдане. З іншого боку, він може бути просто використаний командою ЯНУКОВИЧА за якісь їхні непопулярні рішення. Влада розуміє, що непопулярні заходи потрібно буде проводити – підвищення цін, тарифів – і не виключено, що вона цей негатив може спробувати перекинути на ТІГІПКА. Наразі можливості ТІГІПКА впливати на будь-що є дуже обмежені. Тобто влада використовує його як реформатора нібито, якого вона долучила до уряду. Однак він ні на що реально не впливає”.

Експерт не виключає, що С.ТІГІПКО “невдовзі заявить про свою відставку. Мовляв, я хотів, але мені не дали. У такому разі його електорат може його зрозуміти. Безумовно, ТІГІПКО будує амбітні плани на місцеві, а потім на парламентські вибори. Його успіх тут залежатиме якраз від його поведінки і вибору. Він може грати як самостійний гравець. А може як молодший партнер Партії регіонів”.

На думку політолога Володимира ПОЛЯКОВА, “ідучи до уряду АЗАРОВА, ТІГІПКО думав про одне - місцеві і парламентські вибори і про те, як компенсувати фінансові та інші втрати під час виборчої кампанії. Наразі в уряді АЗАРОВА ТІГІПКО нічого не зробив і, як ми бачимо, він ні на що не впливає. Ба більше, ми бачимо податковий тиск на малий і середній бізнес, ми не бачимо реальних реформаторських пропозицій від цього уряду, членом якого є ТІГІПКО”.

Як сказав експерт, “аби себе врятувати, він може піти з уряду, пояснюючи, що йому не дали і самі не хотіли проводити справжні реформи. Або ж ТІГІПКО свідомо залишиться у цій команді як молодший партнер Партії регіонів. Якщо він не піде у відставку, розраховувати на такі ж результати, які він отримав на президентських виборах, як на мене, він не зможе. У разі, якщо він провалить переговори з МВФ, то я думаю, що така відставка можлива найближчим часом”.

Директор київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що С.ТІГІПКО мав величезні політичні шанси, претендуючи на статус «третьої сили».

“Мені здається, що він ці шанси цілковито змарнував. Є невеликий відсоток сподівань на те, що він покине владу, скажімо, через місяць, і повернеться у стару нішу. Водночас, перебування ТІГІПКА у команді ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА лише зменшило його політичні перспективи. Наразі важко говорити про те, що йому вдалося вплинути на політику чинної влади і реалізовувати свої виборчі обіцянки. Я думаю, що податкова реформа, наприклад, не виглядає такою переконливою, як можна було очікувати від ТІГІПКА. Врешті, видно, що це не його продукт”, - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

На думку експерта, С.ТІГІПКО лише виконує доручення влади і не демонструє свою окрему позицію, що не може не позначитися на його подальшій політичній перспективі.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ зазначає, що похід С.ТІГІПКА до влади може бути виправданим у контексті невдало розіграної електоральної і політичної карти між першим і другим туром президентських виборів.

“Якби ТІГІПКО пішов на ризик, - а ризик має бути сутністю діяльності політика, - то він міг би бути повноцінним і реальним прем`єр-міністром за Президента ТИМОШЕНКО. Але цією картою ТІГІПКО не зумів розпорядитися. Тому після перемоги ЯНУКОВИЧА йому нічого іншого не залишалося, як піти в уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА у статусі декоративного віце-прем`єра. Він здобув свої електоральні показники і політичний капітал несподівано для багатьох. Чому він пішов до ЯНУКОВИЧА? Гадаю для того, аби не тупцювати на одному полі з ТИМОШЕНКО і ЯЦЕНЮКОМ. Однак у нього електорат специфічний – він не прозахідний, не націонал-демократичний, не помаранчевий і не голубий. Це електорат, який коливається на межі між ТІГІПКОМ з його політичною силою і Партією регіонів, особливо не розрізняючи деталі”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

За його словами, С.ТІГІПКО відпрацював в уряді більше, ніж 100 днів, “і ці дні були для нього швидше сховищем”.

“ТІГІПКО від залучення до команди ЯНУКОВИЧА нічого не виграв. Йому важко змагатися з КЛЮЄВИМ і КОЛЕСНІКОВИМ, які реально на щось впливають. Незрозумілим є ставлення ТІГІПКА до ситуації, коли реальну політику уряду диктує Президент, прем`єр і команда «регіоналів», до якої ТІГІПКО не має відношення. Але, очевидно, він вважає, що краще пересидіти у таких умовах, аніж йти на якусь опозиційну діяльність, на яку може претендувати лише ТИМОШЕНКО і на яку за певних умов погодився піти ЯЦЕНЮК”, - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Говорячі про наступні дії С.ТІГІПКА, політолог зауважив, що віце-прем’єру доведеться робити вибір і виходити зі сховища. “Тому що наближається час, коли виборець зажадає від нього або реальних результатів в цьому уряді, або інших дій. У разі активних дій ТІГІПКО зможе знову повернутися у свою політрекламну стихію і взяти участь у місцевих, парламентських виборах і тоді уже планувати самостійну діяльність”, - зазначив експерт.

Політолог Ігор ЛОСЄВ вважає, що коли сьогодні заявляють і сподіваються, що С.ТІГІПКО запропонує щось нове, якісь реформи проведе, це дивує. “Він абсолютно недаремно пішов працювати в уряд АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА, бо він належить до цього політичного співтовариства, він є його частиною і нічим принципово не відрізняється від них, хіба що пристойніше зовні поводиться. Ось і все. Тому бачити у ньому якогось реформатора – це безглуздя”, - зазначив І.ЛОСЄВ.

На думку експерта, С.ТІГІПКО може стати реформатором лише за умов, коли він не буде першою особою, а буде третім, четвертим чи навіть п`ятим, але за сильного Президента-реформатора. “Я, наприклад, думаю, що за Президента ТИМОШЕНКО з нього б, може, вийшов непоганий прем`єр чи віце-прем`єр”, - вважає І.ЛОСЄВ.

Як зауважив політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО, “фактично завданням команди ЯНУКОВИЧА під час залучення ТІГІПКА до влади було відлучення його від власної армії виборців так би мовити. Результат, продемонстрований ТІГІПКОМ під час президентських виборів, очевидно, дуже вразив ЯНУКОВИЧА, тому було ухвалено рішення нейтралізувати конкурента».

На його думку, с.ТІГІПКО, погодившись на працю в команді ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА, не врахував того, що така команда повноваженнями ділитися не може апріорі і не буде. Тому похід до влади ТІГІПКА був не реалізацією його виборчих обіцянок, а стратегічною помилкою, яка призвела до втрати електорату”.

“Розрахунок був на те, що такий нібито інтелігентний ТІГІПКО стане хорошим переговорником з Міжнародним валютним фондом. Але, як виявилося, перемовник він не найкращий, і тут справа не в ТІГІПКОВІ. У світі все ж таки персоніфікують українську владу через ЯНУКОВИЧА”, - вважає В.ЦИБУЛЬКО.

Як наголосив директор Міжнародного інституту демократії Сергій ТАРАН, “важко сказати, що ТІГІПКОВІ вдалося бодай би щось виконати зі своїх передвиборчих обіцянок в уряді АЗАРОВА”.

“По-перше, це неможливо, оскільки він пішов в команду, яка не мала конкретних планів і намірів щось реформувати, не мала, врешті, кадрового потенціалу. На словах ці реформи від влади звучать, але реально ми їх ніколи не побачимо. Я думаю, що десь 30% він уже втратив електоральної підтримки, прийшовши в команду його конкурента на виборах ЯНУКОВИЧА, і стільки ж він втратив, не зробивши жодної дії, не виконавши жодної своєї обіцянки. Якщо він далі залишатиметься у цій команді, то він остаточно розгубить свій рейтинг. Розраховувати на те, що йому все ж таки вдасться зробити в цій команді, марно. Команда АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА запропонувала проект так званих реформ, але продемонструвала при цьому великий розрив із здатністю реалізувати цю програму. Таким чином, сподіватися на якісь самостійні дії від ТІГІПКА не варто”, - зазначив С.ТАРАН.