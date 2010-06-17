Експерт помітив, що почерки Азарова і Тимошенко схожі

Експерти вважають, що поки що рано оцінювати діяльність уряду Миколи АЗАРОВА.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні про позитивні і негативні підсумки 100 днів уряду, проведеному Інститутом Горшеніна.

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ звернув увагу на те, що нова влада почала свою роботу в умовах посткризової економіки. «Хоча почалося незначне економічне пожвавлення, зрозуміло, що падіння валового внутрішнього продукту в 2009 році буде ще довге «аукатися» українській економіці і вимагати відповідних дій», - сказав він. На думку І.БУРАКОВСЬКОГО, головний наголос у діяльності Кабміну зроблено на розв’язання проблем з державними фінансами. «Прикладом розв’язання цієї проблеми став бюджет 2010 року. Його можна вважати поганим чи хорошим, однак ми маємо сказати про те, що у бюджеті 2010 року ми бачимо, що влада поки не зважилася піти на досить радикальне збалансування можливостей української економіки і тих потреб, які законодавчо і не законодавчо закріплені - щодо соціальних стандартів, наприклад», - вважає експерт. Він також відзначив, що всіма питаннями, пов`язаними з економічною реформою, фактично опікуються представники Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Уряд же сьогодні особливий наголос ставить на наповнення державного бюджету. «Частково це - наведення ладу, частково це - адміністративний тиск для мобілізації додаткових доходів, це пошук грошей через приватизацію і через залучення грошей МВФ, інших потенційних міжнародних кредиторів», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ відзначив той факт, що у країні стабілізувалася влада. «Не можна визначити, чи будуть деякі дії, які зараз здаються позитивними, мати позитивну дію на політичне, економічне життя надалі. У стабільності є і зворотна сторона – це «закручування гайок», свободи слова», - сказав експерт. На його думку, з приходом нового Президента і уряду в країні остаточно оформився розкол на центрально-західну і східно-південну Україну. «І команда В.ЯНУКОВИЧА поки нічого не робить для консолідації», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ назвав кілька підсумків перших 100 днів роботи уряду: «Бюджет, керованість, ухвалення ряду важливих рішень, таких як проект Податкового кодексу – позитив. Певна рутина у роботі, незавершеність переговорного процесу з міжнародними кредиторами – враховуючи претензії міжнародних кредиторів до розрахунків уряду - і у зв`язку з цим виникаючі ризики; пролонгація переговорів з МВФ, Світовим банком – негатив». При цьому політолог відзначив, що «щодо прем`єрствування 100 днів – це якась містика, у яку всі втягнулися». «Уряд тільки-но починає спрацьовувати, перших місяці півтора пішло на формування команд у міністерствах, підготовку зустрічних пропозицій, і уряд довгий час був заручником форматування виконавчої вертикалі, оскільки від цього залежала ефективність управлінських сигналів. Я думаю, про результати ми зможемо говорити тільки за підсумками третього кварталу, коли уряд вийде вже із законодавчими ініціативами у руслі тих реформ, з якими виступив Президент», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що в оцінці діяльності будь-якого уряду він керується простим критерієм: що рідше ми згадуємо про соціально-економічні проблеми і у зв`язку з цим про уряд, то краще воно працює. «З погляду цього критерію особливих претензій до уряду М.АЗАРОВА немає. Соціально-економічна ситуація поступово поліпшується, країна повільно, але все ж виходить з кризи. Виявилися навіть тенденції дефляції у ряді сегментів споживчого ринку. Для порівняння, перший уряд Юлії ТИМОШЕНКО через 100 днів своєї роботи зіткнувся з бензиновою і цукровою кризою. Уряд М.АЗАРОВА таких проблем не має. Йому вдається контролювати соціально-економічну ситуацію. Прийнято бюджет. До головного фінансового документу країни висловлюють чимало претензій, але дуже важливо, що країна вийшла з ситуації безбюджетного беззаконня», - сказав В.ФЕСЕНКО.

При цьому директор Інституту Горшеніна назвав і насторожуючі факти: «Продовження ручного управління бюджетним процесом, елементи соціального популізму в бюджеті-2010, великий прихований дефіцит бюджету, продовження тенденції зростання зовнішніх запозичень - у цих тенденціях уряду М.АЗАРОВА і Ю.ТИМОШЕНКО дивовижно схожі, незважаючи на особистий антагонізм цих політиків - посилення податкового і адміністративного тиску на малий і середній бізнес. Підготовлюваний законодавчий бліцкриг з Податковим і Бюджетним кодексами також має свої негативні наслідки. Системні законодавчі акти, що визначають фінансову політику країни, мають проходити ретельну, публічну експертизу, як парламентську, так і громадську», - вважає В.ФЕСЕНКО.