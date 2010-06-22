Експерт вважає, що з Сухим Партія регіонів прокололася двічі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що для вибудовування вертикалі влади у «проблемних» областях України губернатори від Партії регіонів повинні демонструвати не стільки здібність до пошуку компромісу, скільки ефективність у відстоюванні власної моделі комунікації.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, причиною відставки Ярослава СУХОГО з поста губернатора Тернопільської області стала відсутність у нього перспектив у справі побудови політичної альтернативи в регіоні.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що призначення Я.СУХОГО на посаду губернатора могло стати подвійною помилкою для Партії регіонів: «По-перше, парламент і Комітет ВР з питань соціальної політики втратили б достатньо яскравого харизматичного депутата. По-друге, на посту голови ОДА він з часом був би вимушений увійти до внутрішніх «розкладів» місцевих груп впливу, оскільки сам запропонувати альтернативу не зміг».

Проте, вважає експерт, цей приклад одиничний і, скоріше, – виключення з правил. «Наприклад, ставка на того ж Василя ГОРБАЛЯ поки що себе виправдовує: йому вдається вибудовувати нову, альтернативну систему політичної комунікації, і знаходити спільну мову з окремими політиками, і витримувати дистанцію в дискусії з львівськими регіональними елітами», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, в так званих «чужих» для Партії регіонів областях украй важливо збудувати таку систему взаємодії влади-опозиції, за якої опозиція не могла б сказати, що її не чують, але у той самий час і не диктувати умови губернаторам.

«Зараз соціальна і професійна активність тих же Василя ГОРБАЛЯ або Михайла ПАПІЄВА зводить нанівець» усі звинувачення місцевих еліт в українофобстві або ж нерозумінні місцевої специфіки. Найжорсткішим негативом вважається теза про повернення у владу кадрів епохи президентства Леоніда КУЧМИ. Як мінімум, це свідчить про ефективну і, що головне, динамічну кадрову політику нових губернаторів», - сказав заступник директора АМС.