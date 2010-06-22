Бродському пояснюють, що з таким Трудовим кодексом рабів менше не стане

Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України розраховує, що Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва допоможе незалежним профспілкам добитися вилучення з проекту Трудового кодексу норм, які, у разі їх ухвалення, призведуть до погіршення рівня соціального захисту найманих працівників.

Про це заявив голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ, коментуючи УНІАН законодавчу ініціативу Держкомпідприємництва позбавляти роботодавця ліцензії на певний вид підприємницької діяльності, якщо у нього виявлять хоча б одного працівника без належного оформлення трудових відносин.

«Ми, безумовно вітаємо, таку пропозицію Михайла БРОДСЬКОГО (голови Держкомпідприємництва – УНІАН), - сказав В.РОЙ. – Проблему «тіньових» зарплат і пов’язану з цим соціальну незахищеність найманих працівників у малому та середньому бізнесі державі треба, нарешті, почати вирішувати. Але у цьому зв’язку звертаємо увагу Держкомпідприємництва на те, що у проекті нового Трудового кодексу, який може бути ухвалений Верховною Радою вже до кінця нинішньої сесії або, принаймні, до кінця року, міститься норма, яка серйозно ускладнить можливість покарати роботодавця за таку провину: у статті 41 проекту записано: «Трудовий договір у письмовій формі може бути підписаний у будь-який час після виникнення трудових відносин».

На переконання В.РОЯ, така норма може стати для роботодавця зручним приводом уникати відповідальності за порушення трудового законодавства.

«Звісно, трудові відносини фіксуються не лише трудовим договором у письмовій формі, - зауважив В.РОЙ, - однак зазначена норма проекту Трудового кодексу обов’язково буде використана роботодавцем як захист у суді, коли у нього спробують забрати ліцензію. Треба позбавити роботодавця такої «лазівки» і або вилучити цю норму, або зробити підписання трудової угоди обов’язковим з першого дня роботи працівника».

«Ми також закликаємо Держкомпідприємництва висловити своє ставлення до тих запропонованих у проекті Трудового кодексу норм, які суттєво зменшують, порівняно з чинним Кодексом законів про працю, права професійних спілок», - сказав голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України.

Раніше голова Держкомпідприємництва М.БРОДСЬКИЙ в ефірі Шустер Live та в інтерв’ю виданню «Контракти» заявляв, що «ми записуємо в ліцензійні умови обов’язкову норму: якщо на фірмі виявлять працівника без належного оформлення трудових відносин, фірма позбавлятиметься ліцензії. Адже цей працівник не сплачує податки, при цьому він не захищений законом. Якщо з ним щось трапиться, йому не оформлять інвалідність, не сплатять лікарняний. А потім він не отримуватиме нормальну пенсію. Це все – безправні люди. Вони, як раби».

М.БРОДСЬКИЙ також закликав громадян об’єднуватися в профспілки та вимагати від роботодавців офіційного працевлаштування, щоб забезпечити собі пенсію та соціальний захист.