З двома новими законами Янукович у доброго царя гратися не буде?

Політолог Олексій ГАРАНЬ прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалить закони про судоустрій та про місцеві вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГАРАНЬ повідомив журналістам на прес-конференції.

«Я думаю, що Президент підпише ці закони», - сказав він.

Хоча, за його словами. В.ЯНУКОВИЧ міг би у цьому випадку продемонструвати принциповість, враховуючи, що значна кількість норм обох законів вступає у суперечність з Конституцією України.

«Але я думаю, що гри в доброго царя тут не буде», - сказав О.ГАРАНЬ.