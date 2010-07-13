З двома новими законами Янукович у доброго царя гратися не буде?
13:01, 13 липня 2010Політика
3671 0
Думка експерта
Політолог Олексій ГАРАНЬ прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалить закони про судоустрій та про місцеві вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГАРАНЬ повідомив журналістам на прес-конференції.
«Я думаю, що Президент підпише ці закони», - сказав він.
Хоча, за його словами. В.ЯНУКОВИЧ міг би у цьому випадку продемонструвати принциповість, враховуючи, що значна кількість норм обох законів вступає у суперечність з Конституцією України.
«Але я думаю, що гри в доброго царя тут не буде», - сказав О.ГАРАНЬ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter