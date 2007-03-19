Посольство Бельгії відмовило у візах українській групі політиків і журналістів

Посольство Бельгії відмовило у видачі віз групі українців, які мали ознайомитись з роботою європейських інституцій на запрошення депутата Європейського парламенту.

Як повідомила кореспонденту УНІАН координатор проектів Інституту Євроатлантичної інтеграції Оксана ШУЛЯР, яка займалася оформленням документів, у 2006 році віце-президент групи “Спілка за Європу націй” Європейського парламенту Міхал КАМІНСЬКИЙ (депутат Європарламенту від Республіки Польща) започаткував програму “Європейські ознайомчі візити”. Програма передбачає ознайомлення молодих людей, які за родом своєї діяльності причетні до теми європейської інтеграції, з роботою європейських інституцій.

За словами О.ШУЛЯР, до групи з 45 осіб входили представники МЗС, Верховної Ради (Комітету з питань євроінтеграції), ТПП, Конфедерації вільних профспілок, видань “Кореспондент”, “Київ-Пост”, телепрограми “Територія безпеки”, Севастопольської програми “,Європейський вибір”, КВУ, Лабораторії законодавчих ініціатив, НРУ, Партії регіонів, “Нашої України”.

Як зазначила О.ШУЛЯР, також була офіційна згода Європейського парламенту профінансувати візит групи українців до Брюсселя. Програмою передбачалося впродовж 19-21 березня відвідання Європейського парламенту, штаб-квартири НАТО, Представництва України при ЄС, спілкування з українською діаспорою в Бельгії.

О.ШУЛЯР також запевнила, що до посольства Бельгії для отримання віз була подана вичерпна інформація щодо кожного члена групи.

“За результатами співбесіди посольство чітко сказало, що одна людина в групі не змогла чітко окреслити мету поїздки і її відповіді не задовольнили працівників консульства. На основі цього посольство визначило, що група складається з людей, які не можуть чітко окреслити мету поїздки, і тому вони відмовляють всій групі, незважаючи, що кожна людина подавала документи на індивідуальну візу”, - повідомила О.ШУЛЯР.

Вона пояснила це тим, що “людина вперше проходила процедуру співбесіди в посольстві, і, очевидно, перенервувала і не змогла вичерпно відповісти на запитання”.

Крім того, за словами О.ШУЛЯР, посольству не дуже сподобалося, що група є “різношерстою”, тобто до її складу входять журналісти, економісти і політики.

Вона також зазначила, що М.КАМІНСЬКИЙ неодноразово виявляв інтерес до України, політичних процесів в країні, і ще за часів “помаранчевої” революції наголошував, наскільки Україна є важливою для Європи.