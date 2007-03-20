Венеціанська комісія не знає, як реагувати на законопроект про опозицію

Венеціанська комісія перенесла на червневе пленарне засідання розгляд питання щодо проекту закону України про парламентську опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради народний депутат України (фракція «Наша Україна»), віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Сергій ГОЛОВАТИЙ.

Він зазначив, що експертний висновок на законопроект про опозицію «рясніє такими виразами як «незвична для європейської демократії», «незвично для міжнародного порівняльного права». За словами А.ГОЛОВАТОГО, перенесення розгляду цього питання на червень пов’язано з однією причиною – в жодній європейській країні не існує закону, який би регулював статус парламентської опозиції. На думку депутата, якби Венеціанська комісія дала позитивний висновок на даний законопроект, то вона б «створила прецедент».

За словами А.ГОЛОВАТОГО, так складалася європейська парламентська традиція, що опозиція, її статус, її права і можливості регулюються положеннями Конституції, процедурними правилами парламентів, але найголовніше - в європейських країнах все це є наслідком історичних, політичних, соціальних і культурних факторів, наслідком домовленостей між правлячою коаліцією та опозицією.

С.ГОЛОВАТИЙ вважає надзвичайно сумнівною формалізацію інституту парламентської опозиції, особливо зважаючи на порушення прав народних депутатів мати вільний мандат і не належати ні до опозиції, ні до коаліції.

В той же час він зазначив, що Венеціанська комісія позитивно оцінила законопроекти «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій України», «Про внесення змін до закону України «Про статус суддів». За його словами, Венеціанська комісія ухвала офіційний висновок з приводу цих законопроектів, зазначивши, що вони є набагато кращими, ніж чинне законодавство. За словами С.ГОЛОВАТОГО, головний висновок Венеціанської комісії – основоположні норми цих двох законопроектів відповідають європейським стандартам, і Венеціанська комісія схвалює те, що профільний парламентський комітет на основі двох законопроектів розробить один.

Він також зауважив, що Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжувати здійснення судової реформи саме на базі цих двох законопроектів.

Депутат нагадав, що 16-17 березня у Венеції відбулось 70-те пленарне засідання Венеціанської комісії, яка називається Європейська Комісія «За демократію через право».

Як повідомляє УНІАН, розгляд законопроектів «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій України» та «Про внесення змін до закону України «Про статус суддів», внесених сьогодні до порядку денного парламенту, на прохання Президента було перенесено.