Кінах погодився стати першим заступником Януковича з реформ

Офіційно про призначення голови Українського союзу промисловців і підприємців, народного депутата Анатолія КІНАХА одним із членів Кабінету Міністрів буде оголошено на засіданні уряду завтра, 21 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні після закінчення урочистих зборів із приводу 15-річчя УСПП.

«Я скажу вам так, що Анатолій Кирилович (КІНАХ) погодився бути моїм першим заступником у питаннях здійснення реформ в Україні. А посаду ми визначимо до ранку», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи буде хтось зміщений з посади, щоб її зайняв А.КІНАХ, прем`єр відповів: «Буде…».

Разом із тим джерело з близького оточення А.КІНАХА уточнило УНІАН, що голова УСПП займе місце міністра економіки Володимира МАКУХИ (УНІАН: В.МАКУХА обіймає посаду міністра економіки в уряді В.ЯНУКОВИЧА з 7 серпня 2006 року).