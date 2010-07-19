Заступник міністра пішов у відставку, бо його підставляли під статтю?

Кабінет міністрів прийняв відставку заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України Степана ЛИЗУНА.

Текст відповідного розпорядження № 1383-р від 12 липня 2010 року за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Як пояснюється в розпорядженні, уряд прийняв відставку С.ЛИЗУНА відповідно до абзацу другого частини другої статті 31 Закону України “Про державну службу”.

Довідка УНІАН. Згідно з абзацом другим частиною другою статті 31 Закону України “Про державну службу”, підставою для відставки є "примушування державного службовця до виконання рішення державного органу чи посадової особи, яке суперечить чинному законодавству, що може заподіяти значної матеріальної або моральної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям або об`єднанням громадян, громадянину.

Нагадаємо, С.ЛИЗУН обіймав посаду заступника міністра охорони навколишнього природного середовища з 10 серпня 2006 року, а до цього з 31 серпня 2001 року обіймав посаду першого заступника міністра.