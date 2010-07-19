Ще один заступник міністра пішов із Мінприроди

Кабінет міністрів звільнив Миколу ЄВДОЩУКА з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Текст відповідного розпорядження № 1382-р від 12 липня 2010 року за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Як пояснюється в розпорядженні, М.ЄВДОЩУКА звільнено згідно з його заявою.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄВДОЩУК був призначений на посаду заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України відразу після формування нового уряду на чолі з М.АЗАРОВИМ (розпорядження № 641-р від 24 березня 2010 року).