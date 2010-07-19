У БЮТ пояснили, чому змінилось їх ставлення до законопроекту про мітинги

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ(фракція БЮТ) заявляє, що партія влади використовує законодавчий орган для усунення будь-якої можливості прояву альтернативної позиції.

Про це Д.ВЕТВИЦЬКИЙ заявив в коментарі УНІАН, оцінюючи зміни, внесені до законопроекту № 2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів", підготовлений до розгляду в другому читанні.

"Законопроект, внесений в 2008 році і підтриманий нашою фракцією, був створений для демократичного суспільства, а сьогоднішня влада вже відкрито загрожує виганяти мітингувальників за місто, а навіть нечисленні акції опозиції вже сьогодні розганяються міліцією. Ми не маємо права вкладати в руки влади такий інструмент, як закон про мітинги, який суттєво змінився після першого читання. Зокрема, там з’явилася поправка про обов’язкові cтроки подачі заявки на проведення мітингу, що суперечить Конституції", - сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, запропонований коаліційною більшістю законопроект здатний посилити "беззаконня місцевої влади". "Зокрема, йдеться про обов’язковий чотириденний термін для повідомлення місцевої влади про акцію, яку планується провести. Поки пройдуть ці чотири дні, місцева влада встигне не тільки (за прикладом подій у Харкові та Києві) парки і сквери вирубати, а й розпочати незаконне будівництво. Саме тому зміни, внесені коаліцією в цей законопроект, викликали акції протесту по всій країні. Небезпека обмеження своїх конституційних прав відчули всі люди, тому ми, як депутати, повинні зробити все, щоб не допустити ухвалення цього закону", – відзначив він.

Депутат в черговий раз підкреслив, що фракція БЮТ за жодних обставин не підтримає цей законопроект. "Фракція це питання вже обговорювала, і на сьогоднішній день наша позиція єдина – не давати голосів на підтримку. На нашу думку, цей законопроект відстоює не право людей на проведення різних мирних акцій, а виключно інтереси чинної влади", – заявив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Представник БЮТ пояснив кардинальну зміну ставлення фракції до законопроекту "дуже жорсткими умовами проведення зборів, мітингів, демонстрацій і пікетувань в порівнянні з варіантом, запропонованим Кабміном ТИМОШЕНКО".

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів" внесений на розгляд до Верховної Ради 6 травня 2008 урядом Юлії ТИМОШЕНКО. 3 червня 2009 проект закону у першому читанні підтримали 228 із 435 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, у тому числі 146 депутатів фракції БЮТ, 60 – НУ–НС, 20 – Блоку Литвина і 2 – Партії регіонів.

У середині травня 2010 року профільний парламентський Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендував розглянути законопроект у другому читанні 17 червня 2010 року, однак голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонуваввідкласти його розгляд у зв’язку з гострою критикою громадськими діячами, організаціями, юристами і опозицією.