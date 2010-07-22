Українцям доведеться їсти хліб з фуражного зерна?

Велика кількість опадів на початку літа призвела до того, що лише третина української пшениці нового урожаю згідно зі стандартом зможе вважатися продовольчою. Розуміючи, що це приведе до значних збитків аграріїв, уряд пропонує знизити стандарт. Якщо це відбудеться, то випікати хліб без хімічних добавок буде неможливо, відзначають пекарі.

Як повідомили в прес-службі віце-прем`єра Віктора Слаути, координаційна рада з питань агрополітики при Кабінеті міністрів доручила Держспоживстандарту внести на 2010/11 маркетинговий рік зміни в діючий стандарт ГОСТ 3768:2010, що регламентує вимоги до якісних показників пшениці. Від детальніших коментарів в прес-службі відмовилися. Проте джерело Коммерсант-Украинав Мінагрополітіки вчора повідомило, що йдеться про збільшення граничної норми вмісту в пшениці пророслих зерен: "Це необхідно для того, щоб віднести до класу продовольчої пшениці якомога більший обсяг урожаю. Зараз в найбільш постраждалих від великої кількості опадів регіонах працюють комісії, які повинні надати дані, необхідні для внесення змін до стандарту".

Втім, навіть не зважаючи на зміну стандарту, експортери проводитимуть незалежні дослідження партій зерна і не стануть купувати фуражну пшеницю за ціною продовольчої, заявив генеральний директор компанії "Волари" Юрій Гордейчук: "Передбачений в нинішньому стандарті показник вмісту пророщених зерен відповідає міжнародним вимогам. Примушувати нас купувати зерно нижчої якості – все одно що чекати, що споживач заплатить за м`ясо, що протухнуло, як за свіже".