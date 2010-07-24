Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає невдалими для України останні 5 років, і перш за все тому, що вона відмежовувалася від Росії, втрачаючи тим самим в економічному плані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЖКОВ заявив журналістам у Севастополі.

«Минуле п`ятиріччя я вважаю невдалим для України. Україна стала відокремлюватися від такої корисної взаємодії, і взагалі гасити відносини з Росією. Це одразу ж призвело до негативного результату, в першу чергу, звичайно, для економіки України», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Мер Москви додав, що Україна і Росія, «у будь-якому випадку, - це дві колишні частини колишнього Радянського Союзу, ми зорієнтовані одна на одну. Звичайно, споживачем продукції машинобудування, що випускається в Україні, металургії, двигунобудування може бути лише Росія, Європі ця продукція не потрібна».

Крім того, сказав він, «політика керівництва держави в особі ЮЩЕНКА, ну і якоюсь мірою інших керівників - я маю на увазі Юлію ТИМОШЕНКО, яка, можливо, меншою мірою, м`якше, але все одно вела справу до ізоляції - коли політика налаштована на це, то це істотно ускладнює не тільки товарообіг, але ще й атмосферу взаємодії».

Зараз же, відзначив Ю.ЛУЖКОВ, «атмосфера абсолютно інша. Тому у нас є плани, є можливості, взаємний інтерес. І ми у цій новій атмосфері, звичайно, цей взаємний інтерес відпрацьовуватимемо іншим чином, активніше, у режимі взаємної довіри та інтересу».