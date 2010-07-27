Азаров пообіцяв Кирилу виселити з Лаври сторонніх

27 липня в Будинку уряду відбулася зустріч Патріарха РПЦ КИРИЛА з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

У зустрічі також брали участь Митрополит УПЦ МП ВОЛОДИМИР, віце-прем`єр-міністр з питань регіональної політики Віктор ТИХОНОВ, голова Держкомітету у справах національностей і релігій Юрій БОГУЦЬКИЙ та інші представники церкви і уряду.

Прем`єр-міністр України розповів про роботу уряду, наголосивши, що керівництво країни активно сприяє розвитку і зміцненню православної віри.

«Основною нашою турботою є головна святиня - Києво-Печерська Лавра», - розповів М.АЗАРОВ і зазначив, що уряд прийняв ухвалу, згідно з якою протягом року з території Лаври мають бути виведені всі світські об`єкти. Він наголосив, що робота із збереження тисячолітньої Лаври - цієї загальнонародної святині - буде продовжена.

«Зрозуміло, - зазначив прем`єр-міністр, звертаючись до КИРИЛА, - турботою уряду є не тільки Києво-Печерська Лавра. Ми робимо все, щоб будувалися храми, відроджувалися монастирі, щоб зміцнювалася наша віра, про необхідність чого Ви говорили сьогодні в проповіді».

«Я хотів би у Вашій особі подякувати уряду України за чудові умови проведення мого візиту до України», - сказав у відповідь Патріарх КИРИЛ, особливо зазначивши, що під час відвідин українських міст вдалося задовольнити потребу людей зустрітися зі своїм Патріархом, при цьому місцева влада підтримувала громадський порядок.

Кирил з вдячністю відзначив гостинність, яку виявляє місцева влада в Одесі, Дніпропетровську і Києві.