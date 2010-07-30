Цушко каже, що об'єднуватися з регіоналами йому невигідно

Лідер Соціалістичної партії України, міністр економіки Василь ЦУШКО заявив, що СПУ та Партія регіонів не об’єднуватимуться.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи”(№112(1068) від 30 липня 2010 року).

“Це невигідно — у нас різний електорат”, - сказав В.ЦУШКО, при цьому додавши, що “ми будемо партнерами з трьома партіями, які створили коаліцію. І з іншими теж”.

В.ЦУШКО також заявив, що Соцпартію не фінансуватимуть олігархи. “Такого не буде. Кожен член партії платитиме внесок від 50 гривень на місяць”, - зазначив лідер СПУ. За його словами, щоб мати незалежну народну партію, треба платити.

Говорячи про місцеві вибори, призначені на 31 жовтня, В.ЦУШКО зауважив, що особисто перевірятиме всі списки кандидатів у депутати до місцевих рад. “Якщо людина зі списку менше року в партії, то питання, як вона туди потрапила? Або чийсь родич, або друг, або гроші заплатив. Скоріше — останнє”, - додав він. Лідер СПУ наголосив, що знайде час продивитися 700 виборчих списків. “Дійду до рівня районів”, - додав він.

На думку В.ЦУШКА, проблема СПУ полягає в тому, що партія “стала закритою”. “Партійні апаратники, які крутилися біля керівництва, намагалися, щоб у цей “закритий клуб” ніхто не потрапляв. Інакше їм би було менше місця”, - зазначив він. За словами голови СПУ, “треба відкрити партію для всіх охочих”.

В.ЦУШКО зауважив, що СПУ йтиме на вибори з гаслами щодо гарантій захисту власності. “Не зробимо власність священною коровою - у цю країну не прийдуть інвестиції”, - переконаний він. За словами лідера СПУ, “уже ніхто не вірить, що ми повернемо державі заводи, які зараз у олігархів”. “Треба визнати і гарантувати, що їх не заберуть. Олігархи мають бути впевнені, що передадуть цю власність у спадок своїм дітям. Тоді вони співпрацюватимуть із профспілками, платитимуть достойну зарплату працівникам, інвестуватимуть”, - сказав В.ЦУШКО. За його словами, “зараз же капітали вивозять закордон”.

На уточнююче запитання, чи обговорював він це питання з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, В.ЦУШКО сказав: “Так, він це підтримує”.