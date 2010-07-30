Попов обіцяє киянам три нові станції метро і нову транспортну розв‘язку

До кінця року транспортна інфраструктура столиці поповниться трьома новими станціями метро, швидкісним трамваєм і новою транспортною розв‘язкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ у прямому ефірі на «5-му каналі».

«До кінця року транспортна інфраструктура столиці поповниться трьома новими станціями метро, швидкісним трамваєм і новою транспортною розв‘язкою, – зазначив О.ПОПОВ. – Будівництво цих об’єктів, на жаль, свого часу було призупинено, але сьогодні робота з їх добудови знову активно продовжується», – додав він.

О.ПОПОВ зауважив, що урядом виділені значні кошти, аби допомогти столиці розв’язати проблеми з дорожніми розв’язками і заторами.

«Нині ведуться активні роботи на Московській площі, на Подільському та Залізничному мостах. Окрім залізничної колії, там буде транспортний проїзд у реверсному режимі. До кінця року ми здамо в експлуатацію ці об’єкти, і водії одразу відчують переваги новацій», – зауважив О.ПОПОВ. Він зазначив, що нинішня ситуація з бюджетом Києва стримує чимало ініціатив, які б могли прискорити вирішення міських проблем.

Як зазначив виконуючий обов’язки голови КМДА, на Покрову, 14 жовтня, мерія планує зробити киянам та гостям міста ще один подарунок – нарешті запустити після реконструкції швидкісний трамвай. За словами О.ПОПОВА, фінансування цього проекту триває.

«Завершення будівництва такого ефективного виду громадського транспорту саме на часі. Особливо він зручний для городян, котрі проживають на житлових масивах поблизу Кільцевої дороги, для мешканців Борщагівки, а також для студентів вишів, розташованих вздовж маршруту швидкісного трамваю», – наголосив О.ПОПОВ.