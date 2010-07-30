Заступник начальника податкової інспекції погорів на 30-тисячному хабарі

Співробітники прокуратури Сумської області затримали заступника начальника Державної податкової інспекції в місті Суми за підозрою в отриманні 30 тисяч гривень хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією слідчого в особливо важливих справах прокуратури Сумської області Максима МОСТОВОГО, затримання чиновника відбулося 28 липня.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За словами М.МОСТОВОГО, в поле зору прокуратури потрапила 23-річна дівчина, яка працює старшим державним податковим ревізором-інспектором ДПІ в м. Суми.

За даними прокуратури, вона, діючи за попередньою змовою із заступником начальника ДПІ, вимагала від підприємця хабар у розмірі 80 тис. грн.: перевірка виявила у підприємця порушення, а підозрювані вимагали гроші за те, щоб не відображати в повному обсязі виявлені порушення податкового законодавства в акті перевірки та зменшити суми штрафних санкцій. Увечері 28 липня на одній з вулиць Сум працівники прокуратури і УБЕЗ ГУМВС України в Сумській області затримали податківців у момент отримання від підприємця частини хабара в розмірі 30 тис. грн.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара службовою особою у великому розмірі поєднане з вимаганням хабара), що передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.