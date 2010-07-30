Генпрокуратура визнала, що Ланге затримали за дорученням СБУ

Генеральна прокуратура України визнає, що керівник українського Фонду Конрада Аденауера, громадянин Німеччини Ніко ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, такого висновку дійшли спеціалісти ГПУ, які на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провели перевірку у зв’язку зі зверненням першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо ситуації навколо затримання Н.ЛАНГЕ, якого 26 червня затримали в аеропорту "Бориспіль" та впродовж 10 годин відмовляли у в`їзді в Україну.

"Державною прикордонною службою України виконувалося доручення Служби безпеки України, прийняте на підставі положень абзацу 2 ч. 2 ст. 25 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", у зв`язку з порушенням ним (Н.ЛАНГЕ) норми "Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН" від 1974 року, що полягає в обов`язку іноземних громадян не втручатися у справи, які входять до внутрішньої компетенції іншої держави", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Генеральна прокуратура також повідомляє, що "подальше рішення про скасування заборони в`їзду Н.ЛАНГЕ прийнято у зв`язку з локалізацією негативних чинників, що могли вплинути на державну безпеку країни внаслідок діяльності цієї особи".

"Таким чином, жодних негативних міжнародних наслідків для України не відбулося, оскільки, як зазначено у відповідній заяві глави МЗС від 05 липня 2010 року, у Берліні вважають інцидент з Н.ЛАНГЕ вичерпаним і розглядають його як "непорозуміння", - переконані в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, перший Президент України Леонід КРАВЧУК 19 липня звернувся до чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом не допустити перетворення правоохоронних органів і спеціальних служб на "інструменти політичної гри".

Л.КРАВЧУК вважає, що "дедалі рельєфніше проступає загроза втягування цих структур, які за визначенням мають стояти на сторожі права, свобод людини і національних інтересів, у підкилимні, непрозорі і у стратегічному плані шкідливі процеси".

Так, на думку політика, рішення про затримання СБУ колишнього керівника Держмитслужби А.МАКАРЕНКА, а згодом - колишнього заступника керівника "Нафтогазу" І.ДІДЕНКА виглядає надмірними діями, в яких не було необхідності в інтересах розслідування відповідних справ.

"Ваше особисте втручання залишається єдино можливим фактором для повернення роботи правоохоронців у цивілізоване річище і припинення практики, яка не прикрашає нашої країни", - написав Л.КРАВЧУК В.ЯНУКОВИЧУ.

Н.ЛАНГЕ був затриманий українськими прикордонниками 26 червня в аеропорту "Бориспіль" та утримався там впродовж 10 годин, поки влада України не скасувала заборону на його в`їзд до України.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.